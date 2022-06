The Voice Senior, ritorni importanti per la nuova edizione: Al Bano e la figlia Jasmine

Fanno scalpore gli ultimi rumors su The Voice Senior. Come riporta la rivista Nuovo Tv, nel programma dovrebbero tornare Antonella Clerici, come Coach, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. La coppia è stata presente già alla prima edizione, nel 2020, ma non riconfermata l'anno successivo.

Si vocifera che tra i nomi papabili ci fosse Orietta Berti, star del momento dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la hit estiva 'Mille' con Fedez e Achille Lauro. Ma c'è stato un ripensamento. Gli autori del talent show, avrebbero richiamato Albano e sua figlia, nata dalla relazione con Loredana Lecciso, al posto di Orietta Berti.

Confermati invece gli altri tre giurati di The Voice Senior: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

Jasimen Carrisi vorrebbe fare carriera nel mondo della musica e, per questo, ha rifiutato a due reality show importanti: il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi. Nel frattempo, si è iscritta all’Università di Milano dove studia Comunicazione di impresa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 23:15

