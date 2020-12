The Voice Senior, cosa è successo in puntata: tra gli eliminati Viviana Stucchi dello Zecchino d'Oro

A The Voice Senior Viviana Stucchi non arriva alla semifinale. L'artista nota per aver cantato "Il pulcino ballerino" allo Zecchino d'Oro è tra gli eliminati del talent over 60 condotto da Antonella Clerici. Aveva sorpreso tutti durante l'esibizione portando sul palco il successo di Elettra Lamborghini ed era stata scelta dai coach, per poi finire nella squadra di Clementino. Finite le Blind Auditions, proprio il rapper napoletano ha dovuto decidere quali artisti portare avanti.

Come lui, anche gli altri giudici, i Carrisi, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio hanno dovuto rinunciare a tre dei membri della squadra che avevano composto. Tra gli eliminati il volto noto è sicuramente quello di Viviana Stucchi, famosa anche per essere la mamma di Luca Vismara.

Nata a Bernareggio, è tornata su un palco televisivo dopo 56 anni. All'epoca dello Zecchino d'Oro si distinse nell'esibizione del "Pulcino ballerino". Con tre "poltrone girate" su quattro aveva conquistato Clementino, Loredana Bertè, la coppia Al Bano e Jasmine Carrisi. Ieri la sua avventura è terminata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 12:18

