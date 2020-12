Il cammino del papà di Giorgia, Giulio Todrani, a The Voice Senior è stato compromesso dal Covid. Nelle ultime settimane il musicista ha dovuto lottare contro il virus ed è entrato in polemica con Loredana Bertè. Contro la coach interviene anche la moglie Luciamaria Lentini sfogandosi su Facebook. «Sfido chiunque cantare con una polmonite bilaterale da Covid. Loredana Bertè sei vergognosa, Giulio era veramente troppo per te», scrive la donna in un post sui social.

Todrani, che durante le Blind Auditions aveva lasciato tutti i giudici a bocca aperta, è stato eliminato in semifinale dopo essersi esibito da casa perché ancora positivo al coronavirus. «Cantare cosi dopo 40 giorni di Covid ed essere penalizzato proprio per questo lo trovo di una disumanità assoluta. Giulio sei il numero uno e io ti amo. Una forza da leone», scrive in un altro post accompagnando il video della performance del marito.

Loredana Bertè ha preferito portare in finale altri due concorrenti, tra cui il vincitore del programma Erminio Sinni. Quello che ha ferito Todrani è stato non ricevere neanche una telefonata o un suggerimento dalla persona che aveva scelto come coach.

La moglie, che ha annunciato la partecipazione a "Oggi è un altro giorno" con Serena Bortone questo pomeriggio, ha raccontato sempre sui social la paura per la malattia fino alla fine dell'incubo con i tamponi finalmente negativi: «Voglio ringraziare tutti i medici, gli infermieri, gli ausiliari dell ospedale San Filippo Neri di Roma per avermi ridato l'amore della mia vita Giulio Todrani. Grazie di tutto. Per noi, i nostri eroi siete solo voi. Grazie umilmente».

