The Voice Senior, Clementino e Gigi D'Alessio duettano: Antonella Clerici e i giudici in lacrime

The Voice Senior regala sempre grandi emozioni: il programma condotto da Antonella Clerici riscuote molto successo proprio per questo, perché riesce ad entrare nel cuore delle persone. Così hanno fatto anche Clementino e Gigi D'Alessio che sono due dei giudici della trasmissione.

Il duetto tra Gigi D'Alessio e Clementino

Gigi D'Alessio e Clementino hanno duettato durante il corso della puntata di The Voice Senior. I due cantanti hanno fatto commuovere sia il pubblico a casa che quello in studio, grazie alla performance che hanno portato sul palco. Il rapper partenopeo ha raccontato la sua storia musicandola e poi il cantante neomelodico ha continuato la canzone intonando il ritornello di uno dei suoi brani più celebri: "Non dirgli mai".

Commozione generale

Quando Gigi D'Alessio e Clementino hanno cantanto si sono commossi tutti: Antonella Clerici, Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Lo stesso Clementino non è riuscito a trattenere le lacrime.

