The Voice Senior, il rapper Clementino trova il suo “sosia”: «Lo devo castrare»

Il rapper Clementino durante la scorsa puntata di The Voice Senior ha scatenato l'ilarità del pubblico con uno sketch divertente con uno dei concorrenti della squadra.

Il successo di The Voice Senior

Con 3.897.000 telespettatori 'The Voice Senior' su Rai 1 (share 25.2%) si è aggiudicato la gara degli ascolti nel prime time di ieri. In ricordo di Maurizio Costanzo, nel giorno della sua morte, su Canale 5 'Speciale Matrix/Tg5 - Costanzo, l'Uomo che ha Cambiato la Tv' è stato seguito da 2.085.000 (share 12.8%).

La Rai ha reso omaggio alla figura professionale di Maurizio Costanzo con trasmissioni in diretta e nei Tg della giornata e ha riproposto in seconda serata su Rai 3 una replica di 'S'è fatta notte' seguita da 223.000 spettatori (share 1.7%) e nel pomeriggio, sempre su Rai 3, il programma 'Maurizio Costanzo memorie', in onda alle 15.33, ha totalizzato 345.000 telespettatori (share 3.6%). Su Rai2 è stato ritrasmesso 'Io e te' con Pierluigi Diaco che intervistava Maurizio Costanzo che ha totalizzato 585.000 (share 6.4%).

Diaco piange la morte di Costanzo tra le braccia del marito Alessio: «Fu lui a sposarci, è stato tutto nella mia vita» https://t.co/bhnveUQS32 — Leggo (@leggoit) February 25, 2023

