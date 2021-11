The Voice Senior, via Al Bano: lo sostituirà Orietta Berti. Antonella Clerici: «È il suo anno»

A distanza di pochi giorni dall'inizio della seconda edizione di The Voice Senior, previsto per venerdì 26 novembre, su Rai Uno, vengono svelate le prime novità. Al timone dello show ritorna Antonella Clerici che, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato perché in giuria si è scelto di sostituire Al bano che, lo scorso anno, era nel programma con la figlia Jasmine. Quest'anno, invece, la poltrona sarà occupata da Orietta Berti.

«Si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non puoi ripetere all’infinito e avere solo Albano senza Jasmine non era carino» ha raccontato Antonella Clerici al magazine, aggiungendo che si è deciso di puntare su Orietta Berti, oltreché per la sua palese competenza e simpatia, perché «è il suo anno». Confermata, invece, la restante parte della giuria: Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè.

Inoltre, per la seconda stagione, sono previste più puntate rispetto alla prima. Rai Uno, visti i buoni ascolti raccolti dalla trasmissione nel 2020, ha allungato il programma. Antonella dà i dettagli, spiegando che ci saranno tre appuntamenti in più delle blind audition, utili per meglio conoscere i concorrenti in gara. Seguirà la pausa natalizia del talent che farà da anticamera al gran finale di stagione. A gennaio sono calendarizzate tre puntate: il 7, il 14 e il 21, data in cui ci sarà la finale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 13:33

