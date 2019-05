The Voice of Italy, terza puntata: Gigi D'Alessio guadagna terreno

The Voice

of Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricerca di nuovi talenti continua con le, in onda domani, martedì 7 maggio alle 21.20 su Rai2. Nella terza puntata i tre giudicicontinueranno la sfida per assicurarsi gli artisti migliori da avere in squadra, scegliendoli ‘al buio’ in base alle doti vocali.Alla vigilia dellail coache si conferma il favorito del bookmaker per la vittoria finale, con Stanleybet.it che ritocca la quota da 3,00 a 2,40. Stabili a 3,50 il rapper Gué Pequeno e Morgan, che nelle ultime Blind Audition ha conquistato il maggior numero di concorrenti per la sua squadra. Come riporta Agipronews si allontana invece l’ereditiera Elettra Lamborghini, che sale da 5,00 a 8,50.si dividerà come sempre tra palco e backstage, dove assiste alle esibizioni dei concorrenti insieme agli amici e ai parenti, che attendono speranzosi il verdetto.continueranno la sfida per assicurarsi gli artisti migliori da avere in squadra, scegliendoli ‘al buio’ in base alle doti vocali. Ogni Voce ha a disposizione 90 secondi per dare il meglio di sé ed entrare in uno dei team di “The Voice of Italy”, esibendosi live con cover di successi italiani e internazionali o un brano proprio, accompagnati dalla band presente in studio.Queste le voci scelte nelle prime due puntate, nei quattro team:Team D’Alessio: Sofia Sole Cammarota; Andrea Settembre; Marta Verrecchia in arte Martha; Stefano Colli; Kumi Watanabe; Elisa Gaiotto in arte Eliza G.Team Lamborghini: Miriam Di Criscio, in arte Miriam Ayaba; Filippo Cantele; Giorgia La Commare; Serena Maria Police.Team Morgan: Elisa Paschetta in arte Joe Elle; Marco Liotti;Francesco Bombaci; Felice Falanga; Erica Bazzeghini; Karen Marra; Noemi Mattei; Emanuela Caputo in arte Morgana; Matteo Camellini; Dominique Chillé Diouf.Team Guè: Ilenia Filippo; Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile, in arte Mashup Loop; Josuè Previti; Ares Favati; Ina e Serena Sinani in arte Sindolls; Sophia Murgia.