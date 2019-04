The Voice, la rivelazione Elettra Lamborghini: «Il mio rapporto con gli altri giudici»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i giudici di “”, che contra fra gli altri Gigi D’Alessio, Morgan e Gue Pequeno, ha fatto un’ottima impressione nella puntata di apertura la bella. Elettra non è come i colleghi di giuria, e al suo attivo ha soltanto, Pem Pem, con oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, e Mala, ma nonostante la differenza di reportorio sembra andare d’amore e d’accordo col resto della truppa.Nel programma condotto da Simona Ventura, da poco tornata in Rai, infatti Elettra sembra trovarsi molto bene: “Guè lo conosco da una vita – ha spiegato in un’intervista a “Il giornale” - Ma anche con Gigi e Morgan fila tutto bene. Simona Ventura mi chiama “la mia principessina” e ci facciamo un sacco di risate".Spesso contro di lei ci sono pregiudizi (“Non diamo la colpa a persone annoiate. Lasciamole perdere. Viviamo in un mondo nel quale, se sei bella e ti sei laureata alla Bocconi con 110 e lode, dicono che ci sei riuscita perché sei bella”), ma lei sarebbe pronta anche a “sfidare” il Festival di Sanremo: “Mi piacerebbe. Per ora lo vedo un po' lontano, anche perché sono più orientata al mercato latino americano. Però per il Festival di Sanremo inizierei a cantare anche in italiano”. Intanto sui prepara per il suo prossimo singolo: “Sarà un incrocio tra reggaeton e trap. Farò anche un tour in Italia, Spagna e paesi latinoamericani”.