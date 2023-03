The Voice Kids, LDA emoziona Gigi D'Alessio con l'esibizione a sorpresa: il cantante si commuove in diretta VIDEO

di Redazione Web

LDA sorprende il papà Gigi D'Alessio a The Voice Kids. Ieri è andata in onda su Rai1 la finalissima del talent show condotto da Antonella Clerici, vinto dalla 12enne Melissa Agliottone, del team di Loredana Bertè.

Tanti colpi di scena durante la puntata, ma uno in particolare ha emozionato i telespettatori: il figlio del cantautore napoletano è entrato a sopresa in studio, esibendosi sulle note di “Se poi domani”, il brano portato al Festival di Sanremo.

La performance di LDA

Il cantante, diventato noto grazie alla sua partecipazione ad Amici (il talent show di Maria De Filippi), con grande sorpresa è arrivato in studio riuscendo a conquistare tutta l'attenzione del pubblico. La sorpresa più grande, tuttavia, è stata riservata al papà Gigi D'Alessio che non si aspettava di essere omaggiato in quel modo. Motivo per il quale, Gigi D'Alessio non è stato in grado di trattenere le lacrime per l'emozione.

Dopo la performance, il cantautore napoletano ha abbracciato tutti i bambini in gara incoraggiandoli a non mollare mai, ad inseguire i proprio sogni e a credere sempre nelle proprie doti. Parole che hanno emozionato il pubblico in studio e da casa.

Con la sua “Se Poi Domani”, Luca si esibisce alla finale di the voice kids, davanti al suo papà Gigi. 🥹❤️ #lda #lucadalessio pic.twitter.com/ztilrN1Y7t — Valeria E. (@amorsisulcuore) March 12, 2023

