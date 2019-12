The new Pope: la trama, il cast, il trailer della serie tv di Paolo Sorrentino

di Paolo Travisi

THE NEW POPE LA TRAMA

, sequel della seriediretta anche stavolta dasta per arrivare sugli schermi di Sky, dove arriverà il prossimo 10 gennaio. In questi giorni è stato diffuso un secondo trailer che alza l'asticella su misteri ed intrighi all'interno dei palazzi vaticani.Pio XIII, il Papa interpretato da Jude Law, è in coma. E dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, il Cardinale Voiello (Silvio Orlando) riesce a far salire al soglio pontificio Sir John Brannox - ovvero John Malkovich - un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. Capisce subito, inoltre, che sarà difficile prendere il posto del suo carismatico e illustre predecessore, mentre in Vaticano, Voiello fatica a gestire una Chiesa aggredita da scandali - che rischiano di travolgere in modo irreversibile le alte gerarchie - ma anche da minacce esterne; Sofia (Cécile de France) ed Esther (Ludivine Sagnier) si rivelano molto diverse da quello che appaiono e il Cardinal Guiterrez (Javier Càmara) continua a combattere contro le sue contraddizioni. Alcuni fedeli, poi, cominciano a idolatrare Pio XIII che, dal suo letto di ospedale, inizia a lanciare strani messaggi.(foto di Gianni Fiorito), scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie del regista Premio Oscar per La Grande Bellezza, ambientata in Vaticano. Tutti i nove episodi sono diretti da Paolo Sorrentino. Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir. C'è un altro attore italiano che entra a far parte del cast internazionale, Massimo Ghini, e due guest star d'eccezione Sharon Stone ed il cantante Marilyn Manson. The New Pope debutterà su Sky e NOW TV il 10 gennaio 2020.