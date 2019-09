Tre Crown 3, ecco il teaser della nuova stagione IL VIDEO

Venerdì 20 Settembre 2019, 19:39

Ecco il teaser della, disponibile in esclusiva in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo daLa nuova guardia si insedia a, mentre la(Olivia Colman) e la sua famiglia affrontano le sfide di un Regno Unito in costante cambiamento. Dalla Guerra fredda fino alla corsa allo spazio, sullo sfondo l’esuberanza degli annie la lunga ripresa degli anni, la Famiglia Reale si deve adattare ad un mondo nuovo, più libero ma al tempo stesso molto più turbolento.Nel cast di The Crown 3 il premio Oscar, Tobias Menzies nel ruolo del Principe Filippo, Helena Bonham Carter nel ruolo del Duca di Edimburgo, Josh O’Connor nel ruolo del Principe Carlo, Erin Doherty nel ruolo della Principessa Anna, Ben Daniels nel ruolo di Lord Snowdon, Jason Watkins nel ruolo del Primo Ministro Harold Wilson e Charles Dance nel ruolo di Lord Mountbatten. La terza stagione è scritta da Peter Morgan