Nasce TG Kids, l'iniziativa di RaiNews24 e Rai Ragazzi

Nasce in Rai Tg Kids: un telegiornale di cinque minuti, tutto dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra gli 8 e i 14 anni. È la nuova iniziativa co-prodotta da Rainews24 e da Rai Ragazzi, in onda da martedì 3 maggio, alle 15.30, sul canale all news della Rai e in replica alle 21.50 su Rai Gulp.

L’idea di Rai Tg Kids, nasce dalla necessità di dedicare uno spazio di lettura dei fatti quotidiani, con un linguaggio e una scelta delle immagini selezionati per il target. Il tg, condotto a turno da Alessandro Baracchini e Serena Scorzoni, sarà strutturato dal racconto della notizia del giorno, dalla spiegazione della parola-chiave del momento, da un servizio di attualità e uno di approfondimento, con particolare attenzione anche ai temi culturali.

Con il Tg Kids, la Rai torna a raccontare le notizie ai ragazzi e alle ragazze, sulla scia di trasmissioni storiche come Tiggì Gulp, Tg Ragazzi e Gt Ragazzi. Il Tg Kids sarà in onda ogni martedì e venerdì e sarà disponibile anche su RaiPlay.

