Tg2 Post supera la prova della prima serata: buon risultato per l'edizione speciale dedicata alla crisi ucraina

Tg2 Post, l'approfondimento quotidiano del Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano, supera la prova della prima serata: nell'edizione speciale di sabato sera dedicata alla crisi Ucraina, in onda dalle 21.00 fino a oltre le 23.00, ha raccolto l'attenzione di oltre 1 milione e 300mila ascoltatori, con uno share del 6,1 per cento.

Analisi in studio, il racconto sul campo con gli inviati, le notizie da Russia, Stati Uniti e Francia con i corrispondenti gli ingredienti della puntata di sabato. Dopo gli ascolti in crescita del consueto format di 20 minuti nell'acces prime time, tg2 Post mostra dunque le necessaria flessibilità per reggere anche una maggiore durata. È anche la prova dell'interesse del pubblico rispetto alla crisi Ucraina, che la RAI segue con continui speciali nell'intera giornata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 13:08

