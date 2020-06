Il Tg2 lancia Musei d'Italia", viaggio fra i tesori del nostro paese

Si chiama ''Musei d'Italia'' la nuova iniziativa editoriale lanciata dal Tg2 e inaugurata con l'intervista del direttore Gennaro Sangiuliano al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. Ogni sera il Tg2, nell'edizione delle 20.30 proporrà un museo d'Italia, anche tra quelli meno noti, un viaggio ideale fra i tanti tesori del nostro immenso patrimonio, che vuole essere anche una proposta per gli italiani che quest'anno faranno vacanze nel più bel Paese del mondo. ''Musei d'Italia'' sostituisce ''l'era del Coronavirus'', spazio che il Tg2 aveva messo a disposizione per le opinioni di oltre cinquanta tra scrittori, registi, attori, accademici, artisti, giuristi che avevano potuto esprimere le loro impressioni sui sentimenti che la pandemia ha determinato in ciascuno e su quale sarà il mondo che potrà emergere dopo tutto ciò Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 17:51

