Tg2 Italia, una stagione da applausi. Ascolti cresciuti

Si è conclusa con una crescita rispetto allo scorso anno la stagione di Tg2 Italia, l’approfondimento del mattino del tiggì diretto da Gennaro Sangiuliano, ora non più a conduzione alternata ma affidato a Marzia Roncacci. Gli ascolti in alcune puntate sono addirittura raddoppiati, nonostante a quell’ora del mattino il traino non è certo di quelli che ti fanno correre. Tg2 Italia si attesta intorno al 3,5-4% di share, arrivando anche al 5% in occasione degli speciali, come le elezioni americane, la crisi di governo, la scomparsa di Gigi Proietti.

