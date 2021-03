Tg1, eletto il nuovo cdr. Si rafforza l'opposizione al direttore Carboni

Il Tg1 ha un nuovo comitato di redazione. Sono stati eletti Roberto Chinzari, Leonardo Metalli e Virginia Lozito. Il primo è stimato e apprezzato dalla quota centro-sinistra del tiggì, il secondo è indipendente, la terza è in quota centrodestra. Non sono stati eletti Cristina Clementi e Andrea Bovio, i due candidati più vicini all’attuale governance.

Ciò significa che ora l’opposizione è più forte e per il direttore Giuseppe Carboni si prevede un periodo di navigazione con il mare agitato. La gestione del Tg1 è finita nell’occhio del ciclone della redazione che ha espresso i suoi malumori proprio con il voto per l’organismo sindacale.

Carboni è direttore del Tg1 in quota Cinquestelle ma ora che il movimento di Grillo ha perso consensi si trova in una situazione non più blindata come all’inizio del mandato. Tra l’altro l’offensiva di Salvini e della Lega nei suoi confronti è ormai diventata un tormentone. In difesa di Carboni però ci sono gli ascolti cresciuti.

Tuttavia già circolano voci su eventuali possibili sostituti alla direzione. Ci sono due donne in prima fila, Monica Maggioni (ex presidente Rai) e l’attuale direttore del Giornale Radio, Simona Sala. Un altro nome che circola è quello del plurigettonato Antonio Di Bella, ora a New York. Addirittura c’è chi sostiene la candidatura di Lilli Gruber, la quale però difficilmente rinuncerebbe al suo fortunato Otto e Mezzo.

Nei giorni scorsi l’ex direttore del Tg1 Andrea Montanari è stato nominato responsabile di Radio3, l’ex Tg1 e capo ufficio stampa Claudia Mazzola è stata nominata direttrice dell’Ufficio Studi al posto proprio di Montanari mentre Paola Sciommeri è stata nominata direttore delle Teche Rai.

Intanto però c’è il Covid a preoccupare il Tg1. Il servizio politico appare decimato dai contagi. Sia a Saxa Rubra sia a Viale Mazzini si cerca di limitare le presenze in redazione e in ufficio al minimo indispensabile.

