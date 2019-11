Tessa Gelisio conduce "in Forma". Da sabato mattina la decima edizione

Venerdì 22 Novembre 2019, 16:11

Sabato 23 novembre, alle ore 8.45, prende il via la. Tra le novità, la presenza in studio di Valeria Airoldi, che darà consigli per una sana e buona alimentazione e della personal trainer Barbara Cappelli, che ci insegnerà cosa fare per mantenerci sempre in linea.Tessa Gelisio condurrà "In forma" ogni sabato per sei puntate che affronteranno, con servizi e professionisti del settore, diversi argomenti legati al nostro benessere: la prevenzione, la salute alimentare, il fitness e la cura per il nostro corpo. Ogni settimana un angolo dedicato al green, con tutorial esclusivi per il fai da te.Non mancheranno gli appuntamenti con gli esperti: i consigli medici del professor Santo Raffaele Mercuri e le ricette della cuoca Alice Balossi.