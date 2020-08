Teresa De Sio choc a Io e te: «Il mio dramma durante il lockdown». Diaco senza parole

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Agosto 2020, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cantante ha raccontato al conduttore, suo intimo amico, del suo difficilein solitaria: «Sono stati bene quelli con un marito, una moglie, un terrazzo e un giardino. Io sono stata da sola a casa, due mesi e mezzo. Senza un terrazzo e senza un giardino quindi non sono stata bene. La sofferenza della solitudine totale e affettiva».Ma la vera mazzata, per, è arrivata quando il fidanzato ha deciso di lasciarla nel bel mezzo della pandemia: «Sono stata persino mollata da uno durante il Covid. Mi ha mollata al telefono dal paese suo»., da buon amico, è rimasto davvero senza parole di fronte alla confessione della cantante napoletana. A quel punto è intervenuta l'opinionista di, che ha commentato: «L’uomo è egoista e non ha il coraggio di prendersi la responsabilità delle proprie azioni, al punto da non riuscire a lasciare una donna come si dovrebbe fare».