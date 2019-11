Tensioni tra vicine di casa, il racconto a Pomeriggio 5: «Sono stata costretta a vivere in auto»

Venerdì 8 Novembre 2019, 17:56

Ha lanciato un appello sula signora Elena, una donna che afferma di essere perseguitata dalla suadal 2014. In collegamento conha raccontato di essere passata da vittima a carnefice e che la sua vita è stata stravolta dalle schermaglie costanti con la condomina. «Per due mesi ho dovuto lasciare casa e sono stata condannata a due anni e mezzo di carcere», ha dichiarato in diretta.«Tutto è iniziato nel 2014 - ha spiegato - perché ho sporto querela per percosse e minacce di morte, ma è sopraggiunta l'archiviazione. Anche lei mi ha querelato sostenendo che in quella stessa circostanza l'avevo chiamata "oca grossa con il sedere grosso"».La situazione è degenerata quando ile hanno comunicato che doveva abbandonare la casa ed evitare tutti i luoghi frequentati dalla vicina. «Sono stata costretta a vivere in auto perché a mio carico c'erano tante querele. Mi ha accusata di palleggiare tutta la notte, di mettere la musica a tutto volume, di imbrattarle di feci e di urine le sue lenzuola stese. Una serie di calunnie che hanno spinto il pubblico ministero a questo provvedimento... La mia vita è stata disintegrata. Sono stata condannata a due anni di carcere e poi assolta».A quel punto la conduttrice ha chiesto, data la vicenda surreale, se erano state portate prove e testimonianze contro di lei. In attesa di una eventuale replica della controparte Elena ha concluso: «Anche i testimoni chiamati in causa hanno smentito la sua versione dei fatti. La situazione è ulteriormente peggiorata in sede d'appello perché mi ha fatto un sacco di altre querele, anche per il post a Barbara D'Urso».