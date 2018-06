Temptation Island, svelate le prime due coppie. Ecco chi sono

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sei coppie, ventuno giorni e tentatori pronti a minare anche i rapporti più consolidati. Iltorna su. Alla conduzione il rodatissimoIl format targatoandrà in onda per cinque settimane e l'account social del programma ha già svelato le prime due coppie.Dopo, coppia nata durante il Trono Over di Uomini e Donne è stata pubblicata la clip di presentazione di un’altra coppia.Si tratta dii due sono a un bivio e hanno bisogno di capire qual è la loro strada: che, stando alle loro dichiarazioni, da questa esperienza sperano di uscire insieme e con maggiori certezze sul loro rapporto.“Voglio veramente arrivare a una risposta finale, qualunque essa sia, e prendere una decisione. Io amo molto Micheal ma voglio capire se è la persona che fa per me”. “Ho deciso di partecipare a Temptation Island - spiega Michael - perché sarebbe bello scoprire che lei mi manca davvero”.