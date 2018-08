Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con l’arrivo della nuova stagione televisiva è attesa la prima edizione diin salsa, che sarà condotto da Simona Ventura. Le indiscrezioni sulla lista dei possibili concorrenti sono state molte e i naugraghi ufficiali sono ormai di dominio pubblico. Fra i nomi dei partecipanti però non c’è quello di, famosa cantante degli anni Ottanta ed ex moglie di Riccardo Fogli, e il35enne Francesco Antinucci Mango, di 30 anni più giovane.A impedirne la partecipazione sembra sia stato il oro comportamento un po’ sopra le righe: «Viola Valentino e il suo giovane fidanzato Francesco Mango – fa sapere la rubrica “Buona novella” di Ivan Damiano Rota per “Novella 2000” - hanno partecipato alle selezioni per Temptation Island Vip, ma non stati scelti.Sembra che il loro comportamento un po' troppo sopra le righe abbia convinto la produzione a scartare la cantante di Comprami, nonché ex moglie di Riccardo Fogli, che la lasciò per Patty Pravo».