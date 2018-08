Temptation Island Vip, Simona Ventura annuncia: «Ecco le coppie ufficiali»

Temptation Island, Martina nuda con Andrew: ma lui è stato visto con un'altra

torna dopo il grande successo delle scorse settimane, ma in versione "Vip", con al timoneLa conduttrice ha annunciato sul suo profilo Instagram i membri del cast ufficiale che metteranno alla prova le loro relazioni. Le coppie sono sei: spiccano i nomi di Valeria Marini e Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura.hanno una relazone che va avanti dal 2016 tra alti e bassi. Lui è un imprenditore romagnolo e procuratore in ambito sportivo ed è più giovane della Marini di 4 anni. Dopo una separazione sono tornati insieme e ora hanno deciso di partecipare al programma.sono insieme da circa un anno. Lui è l'ex marito della Ventura e lei è una fashion designer figlia dell’ex pilota di F1 Nicola Larini. La donna ha 22 anni meno di lui.La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne. La bella napoletana, tronista nell'ultima edizione, ha scelto Giordano tra tutti i corteggiatori.sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne, versione trono over. Il calciatore è stato anche un ex concorrente del reality show "Campioni - Il sogno".Lei è una reginetta di bellezza, con all'attivo diverse partecipazioni a concorse. Lui, come suggerisce il cognome, è un figlio d'arte. I suoi genitori, infatti, sono l'ex calciatore e allenatore Walter Zenga e la conduttrice Roberta Termali.Lui è un imprenditore napoletano, già noto per gli spot del suo brand di abbigliamento in cui è apparso in compagnia di testimonial famosi. Ha due figli nati da una relazione precedente, ma è unito a Marcella da due anni.