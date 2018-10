Temptation Island Vip, il trio Simona Ventura, Bettarini e Nicoletta Larini ospite a Verissimo

Simona Ventura confessa: «Ho fatto test antidroga perché volevano togliermi i figli»

potrebbe allungarsi? L'enorme successo di ascolti ha spintoa chiedere alla casa di produzione dii una puntata extra dal momento che "il viaggio" dei 21 giorni nei sentimenti sta per terminare. Martedì andrà in onda su Canale 5 l'ultimo appuntamento in cui le coppie rimaste sceglieranno se andare a casa insieme o intraprendere strade diverse. La risposta dellaalla richiesta di Cologno Monzese ha sorpreso i fan. Non ci sarà nessuna puntata sulla vita delle coppie dopo l'esperienza.Lesono andate ben oltre le più rosee aspettative, ma pensare a un reality di questo tipo più duraturo sarebbe impossibile. L'esperienza è di tre settimane e alcune coppie spesso decidono di interrompere l'avventura prima. Secondo il portale TvBlog, la fase di post produzione del programma non ha permesso la realizzazione di un nuovo appuntamento.L’ultimo appuntamento è dunque fissato a martedì 9 ottobre, anche se le anticipazioni non mancano e si sa già come andrà a finire.potrebbe essere lasciato dalla fidanzata Alessandra per l'altro Andrea, il tentatore Cerioli. Grande attesa, infine, sul destino della coppia formata da Valeria Marini e Patrick Baldassarri. Il loro amore, come quello tra Sossio e Ursula, sembra al capolinea. Entrambe le coppie stanno testando il loro rapporto ama le cose non stanno andando come speravano. Ha attirato l'attenzione del pubblico e scatenato tanti tweet l'atteggiamento della showgirl con il single Ivan.