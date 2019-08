Temptation Island Vip, i nomi delle coppie: Natalie Caldonazzo parteciperà con il fidanzato

Temptation Island Vip

Barbara D'Urso, bikini da favola a 62 anni: la foto su Instagram scatena i fan

Venerdì 2 Agosto 2019, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La, condotta da Alessia Marcuzzi . Dopo mesi di ipotesi e silenzi iniziano peròalla seconda edizione del fortunato reality. Sarebbe saltata la partecipazione di Alex Belli e Delia Duran per motivi legati alla coppia stessa.Pare che la produzione non fosse troppo convinta visto che i due stanno insieme da solo 9 mesi, forse troppo pochi per far emergere delle diamiche che possano fare al caso di. Probabilmente per lo stesso motivo non parteciperanno nemmeno Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, insieme solo dalla scorsa primavera grazie all’Isola dei Famosi. A rivelarlo è il settimanale Oggi che invece conferma la presenza di Nathalie Caldonazzo con il fidanzato Andrea.Ildovrebbe chiudersi nelle prossime ore, quindi potrebbero finalmente arrivare i nomi ufficiali dei partecipanti. Tra le coppie che potrebbero esserci ci sono i nomi di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile.