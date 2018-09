Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al via domani,sula prima puntata di, guidata dasono lesei coppie che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto e avere conferme sulla propria storia d’amore. Il motto di Simona Ventura sarà "Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore".E’ tutto da scoprire, da verificare in questo viaggio antropologico che si svolge in un Resort da sogno in Sardegna e piu’ precisamente il Relais Is Morus. Un angolo di paradiso dove a fare da cornice oltre al mare cristallino è un’oasi mediterranea tra allori, mirti, ginepri ed eucaliptus.E’ domani che comincia il gioco: assisteremo allo sbarco delle coppie vip, che una volta sbarcate sull’Isola, dopo i saluti e le promesse di rito, vengono separate e da quel momento vivono senza contatti con il mondo esterno in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati.Tre settimane per comprendere la reale profondita’ dei loro sentimenti e porsi delle domande sul loro legame.Due luoghi che permettono loro di riflettere sulla propria relazione, capire quanta la nostalgia e’ canaglia ma anche divertirsi e rilassarsi socializzando con 23 affascinanti donne e uomini single con i quali stabiliscono un rapporto di amicizia che spesso li porta a raccontarsi in lunghe confidenze.Un tempo sufficiente per riuscire a valutare i limiti e i punti di forza della propria relazione e per uscirne magari piu’ forti di prima.Al falo’ Simona Ventura raccoglie, dopo la visione dei filmati, riflessioni e reazioni del gruppo accompagnando i protagonisti nel loro viaggio sentimentale e cogliendo gioie, dolori, rabbia e malinconie legati al loro amore. Nell’ultimo falo’ di confronto, rigorosamente faccia a faccia, la domanda a cui i componenti dello coppie devono rispondere definitivamente a Simona è la piu’ importante: “Volete tornare a casa con la persona con cui sei arrivato/ arrivata?”la spumeggiante attrice e show girl Valeria Marini con il fidanzato imprenditore Patrick Baldassarri; l’ex calciatore e conduttore Tv Stefano Bettarini e la giovane e bella Nicoletta Larini, stilista e figlia dell’ex pilota di Formula uno Nicola; Andrea Zenga, figlio d’arte -in quanto calciatore nel ruolo di portiere- e la compagna Alessandra Sgolastra; la bellissima ex tronista Nilufar Addati e il suo neofidanzato Giordano Mazzocchi; il top manager del marchio Coconuda Fabio Esposito e la sua dolce meta’ e sua consulente aziendale Marcella Esposito e Sossio Aruta, calciatore e notissimo volto del trono over di Uomini e Donne con la sua amata Ursula Bennardo.Ad ascoltare le loro paure, i loro timori, le loro insoddisfazioni ma anche a godere dei loro sorrisi, della loro gioia e allegria ventitre giovani perlopiu’ noti e di bella presenza che sono:la web influencer a cui hanno affibbiato un flirt con Cristiano Ronaldo Laura Bragato; l’impiegata nella studio di un commercialista e ex compagna del pilota della Superbike Niccolò Canepa Barbara Fumagalli; Laura Cremaschi, la notissima “Bonas” del programma di Paolo Bonolis “Avanti un altro”; la modella ed ex moglie del calciatore Blerim Dzemili Erjona Suvemani, imprenditrice immobiliare; la teacher di inglese Emma Dalla Benetta; la modella Ausra Belekaite; l’impiegata di uno studio medico Federica Ciocci; la bellissima personal trainer Sara Melucci; la studentessa di comunicazione della moda Carla Cinciripi; la studentessa di psicologia Martina Dattola e la ballerina Elena Berlato. E ancora …il cantante e autore musicale, figlio del grande Vasco, Davide Rossi; il giocatore di calcio del Cracovia e star della tv spagnola Ivan Gonzales; il palestratissimo e indimenticabile “lenticchio” Francesco Chiofalo; l’ex calciatore, poi tronista di “Uomini e Donne”, oggi aiuto regista Giorgio Alfieri; Pierpaolo Pretelli, ex velino della trasmissione di Antonio Ricci “Striscia la notizia” ed ex fidanzato dell’attrice Ariadna Romero che gestisce un ristorante; gli ex corteggiatori di “Uomini e donne” Nicolò Raniolo, educatore cinofilo, e Nicolò Ferrari, lo studente di giurisprudenza che si occupa anche della gestione del patrimonio familiare e l’ex tronista e gieffino, apprendista tatuatore, Andrea Cerioli… colui che ha seguito le orme del padre ed è responsabile commerciale nell’azienda vinicola famigliare Andrea Tacconi; il consulente finanziario Artur Dainese, il modello e retail manager di un’azienda editoriale Guido Cicogna e l’attore e chirurgo estetico Antonio Braucci.