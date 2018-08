Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Partono oggi le registrazioni della prima edizione dicondotto da. Tra i tentatori, ci sarà anchei. E secondo il settimanale Oggi, in edicola questa settimana, il figlio disi racconterà a 360 gradi riservando attimi di grande commozione. L'attore e dj, dnque non sarà un tentatore di tipo tradizionale e la sua storia potrebbe scalfire il cuore di una delle fidanzate all'interno del villaggio.Stando a quanto si legge nella rubrica Pillole di Gossip:«Si mormora che il figlio d’arte riserverà sorprese durante lo show e che commuoverà il pubblico con la sua storia difficile». Un passato tormentato che potrebbe far conoscere al pubblico una persona completamente diversa da come appare. Sono sei le Coppie Vip che vedremo fra poche settimane in tv: Valeria Marini con il fidanzato Patrick, Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta, Sossio e Ursula del Trono Over e Giordano e Nilufar del Trono Classico, Andrea Zenga (figlio di Walter Zenga) e Alessandra Sgolastra, l’imprenditore Fabio Esposito con Marcella Esposito.