FUNWEEK.IT - Puntata movimentata l’ultima di Temptation Island VIP per Alessandra Sgolastra e il fidanzato Andrea Zenga, figlio del noto ex portiere Walter e dell’ex conduttrice tv Roberta Termali. Ieri 2 ottobre, mosso dalle accuse della giovane che durante alcune confidenze col tentatore Andrea Cerioli lo etichettava come ‘figlio di papà’, Andrea Zenga ha avuto l’opportunità di far luce sul rapporto con l’ex portiere dell’Inter. L’attuale allenatore del Crotone ha avuto tre mogli e cinque figli, dei quali Andrea è il maggiore: insieme a Nicolò, il concorrente di Temptation Island Vip è cresciuto a Osimo nelle Marche. Il rapporto tra Andrea e Walter Zenga, a quanto pare, è pressoché nullo: “Come faccio ad essere un figlio di papà se sono dodici anni che non parlo con mio padre?” ha sbottato a Temptation Island Vip quando ha sentito le illazioni della fidanzata.