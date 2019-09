Temptation Island Vip 2, Pago e Serena Enardu in lacrime: «Non ci capiamo, lui merita di essere felice e con me non lo è»

di Ida Di Grazia

Temptation Island Vip 2

Se nelle prime due puntate è sempre stato Pago a dover vedere dei video della fidanzata, questa volta è. La coppia sembra essere arrivata al capolinea.si sente stanca e annoiata, Pago un po' trascurato ma sempre innamorato.Fino ad ora è statoa dover vedere i video della Enardu che l'hanno fatto scoppiare in lacrime. Il cantante è sconvolto nel vedere l'atteggiamento della fidanzata con il tentatore Alessandro che si lascia anche sfuggire di averle dato un morso: «cosa ho fatto in sette anni io? Cioè ti puoi anche innamorare di un’altra persona, ma vattene da qua, ti alzi e te ne vai, non sei una stupida. Non siamo due ragazzini, questa cosa non la può sottovalutare. Non ci posso credere, non so cosa dire, o Serena ha trovato un figlio o ha trovato qualcuno, non lo so veramente cosa pensare, sono allibito, sono senza parole, non so che ca**o sta facendo». All'interno del villaggio delle fidanzate Serena ha un crollo e si sfoga con Anna Pettinelli: «Sono una persona che ha bisogno di dare una nota di colore ad ogni giornata, ma lui è così solo con me, lo vedo fuori casa, è divertente, ironico, è un’altra persona,». Al rientro nel villaggio Pago si sfoga con la tentatrice e dice di sentirsi trascurato: «Magari lei ha bisogno di allontanarsi da me e io sono qui anche per questo. Lei comunque non mi stimola a scrivere canzoni. Se penso a lei che mi fa un complimento in verità faccio un po’ fatica. Sembra che non le frega niente. Lei vive male la sua età, io mi sto riscoprendo, io non ci penso mai a me stesso e sono quasi emozionato». Serena vede il video durante il falò delle fidanzate, è la prima volta per lei, è quasi scioccata e scoppia in lacrime: «le chiede: «Perchè ti senti incompresa? Cos'è che ti fa piangere così», «non ci capiamo - risponde Serena - sicuramente ci lega un sentimento quindi poi si lascia perdere, ma alla fine quando ci incontriamo non c’è energia, lui merita di essere felice e con me non lo è». Serena scoppia in lacrime, la sua affermazione e fragilità farebbe sciogliere il più duro dei cuori, Alessia corre ad abbracciarla: «da donna capisco perfettamente quello che stai dicendo e provando, ma ricordati che meriti di essere felice anche tu».