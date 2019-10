Temptation Island Vip 2, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi escono felici e innamorati: «Sono l'uomo più felice del mondo»

Martedì 1 Ottobre 2019, 01:00

Chiara Esposito nel suo ultimo falò aveva dichiarato di aver preso una decisione importante, tutto faceva presagire a qualcosa di negativo. Nella quarta puntata dila verità viene a galla, Chiara vuole chiudere il suo viaggio nei sentimenti, Stefano Bonaccorsi che l'ha sempre difesa è al settimo cielo:Leggi anche >Leggi anche >Partiamo dalla richiesta di Chiara: «Anche sulla base di quello che non ho visto sono arrivata alla conclusione che il mio percorso qui è terminato» dice ad Alessia. Simone è ignaro di tutto, arriva ale Alessia Marcuzzi gli mostra un video Chiara e del tentatore Antonio, a dispetto di quanto si potesse immaginare Chiara è sicura dei suoi sentimenti. Anche Simone è felice: «ho avuto la risposta che cercavo». Da dietro la collina sbuca per correre ad abbracciare il suo amore, travolti dai baci e dalle lacrime crollano a terra felici. «Lo sapevo amore mio - dice Simone - hai fatto un percorso signorile. Ale se ti ho detto che è la ragazza che sposerò c'è un motivo. Io la conosco benissimo, l'ho sempre difesa perchè so che ha dei valori che poche ragazze hanno». Alessia Marcuzzi deve fare la domanda di rito anche se la risposta è scontata «voglio uscire con Chiara perchè questa emozione l'ho provata solo con lei.In sottofondo "ti sposerò perchè" di Eros Ramazzotti. Come sempre la scelta della musica che accompagna il racconto delle storie è perfetta.