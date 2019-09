Temptation Island Vip 2, Anna Pettinelli perdona Stefano: «L'amore vero si capisce e si chiarisce ... Me lo porto via sto catorcio!»

di Ida Di Grazia

Lunedì 30 Settembre 2019, 23:20

Se da un lato c'èsconvolta, dall'altro il fidanzato Stefano è totalmente ignaro di tutto. La quarta puntata di, che abbiamo seguito in diretta su, si apre con la crisi di Anna Pettinelli che dopo l'ennesimo video del fidanzato Stefano ha chiesto un falò di confronto immediato. uno dei più belli e intensi di questa seconda edizione che ha un lieto fine perchèPartiamo dal falò di confronto dichiesto da Anna. Stefano arriva tutto sorridente, non immagina minimamente che la sua fidanzata è disperata e furiosa.«Non ti rendi conto di niente? Non ti rendi conto di quello che ho visto io» dice furiosa Anna Pettinelli al fidanzato, «Ma non ci posso credere, ti giuro non so cosa hai visto Tata. Cosa le avete fatto vedere?». «Ti sei fidanzato con Cecilia, l'hai portata dappertutto. Sei un cog**one che ridi. Io sono impazzita. In 15 giorni ho visto video solo di te e Cecilia» «Ma stai scherzando - risponde Stefano - se viene qui Cecilia ti ride in faccia, cosa devo regolare se sono in buona fede. Non so cosa tu abbia visto di me, dal mio punto di vista non c'era niente da vedere». «Stefano io sto cercando di spiegarti che io ho visto che ti sei fatta una fidanzata che è Cecilia» «Ma non puoi non credermi» urla Stefano togliendosi le cuffie.La Marcuzzi prova a placare gli animi. «Tu starai anche male - ribatte il doppiatore - ma io sono inca**to nero, mi hai tirato fuori da lì per una ...» «Stefano svegliati io sto male, tu non ti rendi conto. Hai la sensibilità di un elefante, Stefano non stai capendo niente, io ho cominciato a chiedermi se ti fossi dimenticato di me» «Tata io sono qui - Stefano abbraccia Anna - ora ti spego tutto sono arrivata da sorridente». I due però sembrano non capirsi. «Di me non hai niente perchè i video del ca**o li hai fatti solo tu», continua a urlare disperata alzandosi. La Marcuzzi interviene nuovamente provando a spiega a Stefano che la sua complicità con Cecilia ha fatto stare male Anna e che lui non si sia reso conto di questo. La coppia vede gli altri video e al termine Stefano è finalmente un po' più serio, forse ha compreso che non c'è nulla da ridere: «Mi dispiace veramente tanto che quello che hai visto ti abbia fatto soffrire così, io ho fatto solo quello che mi hai detto tu, 'entra e divertiti'. Io ho fatto solo quello. Mi dispiace solo di averti fatta stare male», l'abbraccia, Anna si scioglie in lacrime «Io dicevo a tutti che il nostro era un amore perfetto e invece vederti così...».La Marcuzzi chiede ad Anna se vuole dare una possibilità a Stefano: «».Anna e Stefano scelgono di andare via insieme, applausi del pubblico e dei social, tutti felici di vedere finalmente una coppia durare.