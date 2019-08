Temptation Island Vip 2019: tra i tentatori c'è anche un'ex di Cristiano Ronaldo. Ecco quando andrà in onda

di Ida Di Grazia

Temptation Island Vip 2019

non ci sono né Nicolò Brigante

Giovedì 29 Agosto 2019, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svelati oggi i primi nomi dei single che parteciperanno al docureality che quest'anno sarà condotto daEx corteggiatori di Uomini e Donne, modelli e influencer sono partiti per la Sardegna, dove sono già in corso le registrazioni della seconda edizione di. Tra le fila dei “tentatori”, diversamente da quanto trapelato online,A far traballare le coppie ci penseranno l'ex corteggiatore del trono Over, l'ex corteggiatore die il modello tutto pettorali e addominaliGli uomini, invece, dovranno fare i conti con la peruviana, piombata agli onori della cronaca per aver fatto perdere la testa a, ma anche(già vista a Temptation nella seconda stagione), l'influencere l'ex corteggiatrice. Chi riuscirà a resistere? Lo scopriremo dal 19 settembre, su Canale 5, con la conduzione di