Temptation Island Vip 2018, anticipazioni prima puntata: Valeria Marini protagonista

Le sei coppie che partecipano anon si sono ancora separate e traè bufera. I due sembrano già ai ferri corti, prima litigano in barca, poi addirittura poco prima di separarsi Sossio è furioso: «ti mando aff** mi comporto come mi pare». E va via.«Questi 20 giorni - dice Sossio alla fidanzata - mi serviranno per capire se posso perdonare tutte le cattiverie che mi hai detto». Ursula è incredula, perchè mentre le altre coppie si abbracciano prima di salutarsi loro litigano: «Fai schifo, mi potevi salutare come una persona decente». Sossio furioso:«Scostumata che non sei altro. Sono due mesi che litighiamo e cosa pretendi? amore? Io ti mando aff** mi comporto come mi pare, non me ne frega nulla di quello che potrà vedere o pensare». Ursula teme che abbia usato la partecipazione al programma per lasciarla.Sossio Aruta, 47 anni, calciatore, conosce Ursula a Uomini e Donne. Separato dalla sua ex moglie, si definisce una persona ferita e tradita dall’amore e per questo ha sempre difficoltà a lasciarsi andare per paura di ulteriori sofferenze. Anche Ursula ha alle spalle un matrimonio finito, ma a differenza di Sossio sembra aperta ad una nuova relazione. Grazie al programma di Canale5 cominciano a frequentarsi ma Sossio appare spesso distaccato e questo comporta continui litigi e scenate di gelosia da parte di Ursula. A due settimane dalla fine di UD, Sossio decide – nonostante i suoi timori, di provare comunque ad iniziare una relazione seria con Ursula.Stanno insieme da circa 5 ma l’eterna indecisione di Sossio rende Ursula nervosa e titubante. La coppia crede che Temptation island Vip possa rilevarsi un’occasione: per Sossio, dimostrare ad Ursula che la sua gelosia è immotivata, oltre che aiutarlo a capire i suoi reali sentimenti per lei; per Ursula, è invece un modo per capire se Sossio sia un traditore seriale o solo un farfallone leggero ma senza malizia. Su una cosa la coppia però è d’accordo: entrambi vivono Temptation Island Vip come un bivio risolutivo per la loro relazione.