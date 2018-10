Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incredibile ma veropretende a gran voce le scuse dila sua fidanzata, colpevole di esseresi avvicinata troppo al suo amico Giorgio Alfieri. Durante il falò diil calciatore dimenticato i suoi atteggiamenti compromettenti con la single Sara e spara a zero.Nella terza puntata in onda martedì sera su Canale 5 Ursula deve andare nuovamente al pinnettu. Le immagini di Sossio e la single Sara che si divertono, lui che disegna un cuore sulla sabbia con le loro iniziali sconvolge Ursula che va via. Non vuole più vedere niente. Poi rientra e prosegue, Sossio e Sara sono in spiaggia a vedere un film e a coccolarsi. «E' la persona più ridicola e schifosa di questo mondo» commenta Ursula. Valeria Marini corre a consolarla «Non devi più permettergli di trattarti così. non preoccuaprti, avrai le tue rivincite. Una gallina a confronto potrebbe prendere il nobel».Ursula non sa che al falò vedrà un video ancora più forte. Dopo una discussione tra Sossio e la single, lei gli manda una lettera e un regalo che fanno scoppiare in lacrime Sossio, poi corre ad abbracciarla. «Mi fa schifo, è un animale. A settembre doveva venire a vivere da me. Se non sbaglio siamo entrati come coppia».E' il turno di Sossio vedere Ursula con il suo amico Giorgio Alfieri. Sossio non la prende bene.«Giorgio è un mio amico, lo conosco bene e a Usula ho detto di non scherzare solo con lui. Sto cercando di capire se è una provocazione». Simona gli chiede se è geloso: «mi da fastidio vederla così. Adesso si sono geloso»«Ursula mi deve chiedere scusa» commenta Sossio.