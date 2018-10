Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Amore al capolinea per? I due stanno testando il loro rapporto a Temptation Island Vip 2018, ma le cose non stanno andando come speravano. Patrick vede Valeria flirtare con il single Ivan. La Marini ha un duro sfogo con le altre fidanzate: « Patrick si merita le corna lunghe per quanto è cretino! Un cretino con quattordici crrrrr ».Ma andiamo con ordine.In queste settimane Patrick ha visto una Valeria Marini sempre più in intimità con Ivan, i video lo fanno infuriare: «io non voglio una bambina, ha rotto i co**ni» ed esce fuori a sfogarsi con gli altri fidanzati: «non piango per te, non meriti nemmeno una lacrima, addio stellare». Alla terza puntata finalmente anche Valeria può vedere un filmato di Patrick in cui si lamenta dell'atteggiamento della Marini: «io la chiamo e mi risponde il giorno dopo. IO ho il mio lavoro, non è che mi faccio stipendiare da lei, io l'assistente non lo voglio fare».Valeria Marini:«Mi dispiace perchè non ha capito niente, i miei dubbi trovano conferma in queste frasi. Parla del personaggio e non di me, io voglio condividere. Il discorso dell'assistente lo trovo riduttivo. Io cerco l'amore, ho bisogno di sentirmi amata e di amare. Io non gliene faccio una colpa del suo lavoro. L'amore si divide. Non ha capito quello di cui io ho bisogno». Ma per Valeria c'è un altro video.E' il turno di Andrea e Patrick andare al falò. Si parte con Patrick.Ancora una volta c'è Valeria che si apparte con Ivan e si chiude nel bagno dove non ci sono telecamere, i due aprono il rubinetto dell'acqua che copre l'audio dei microfoni. «A lei non interessa avere un rapporto con me, non ha rispetto per se stessa, chiudersi nel bagno anche se so che non ha fatto niente, non mi rispetta»Patrick nel video è particolamente vicino alla single Erjona, i due ballano stretti: «quello che mi dispiace è che ha detto un sacco di stupidaggini - commeta Valeria - siamo qui per trovare un equilibrio nel nostro rapporto. Mi ferisce che non ha capito quello che ho bisogno. Patrick non sa cos'è l'amore se parla così, parla del personaggio e non della persona. Il mio lavoro è importante ma non è tutto, sui sentimenti si costruisce il futuro. Mi ha ferita».Per Alessandra non ci sono filmati «Mi sto rendendo conto qui di quanto valgo e di quello che voglio - dice la fidanzata di Zenga jr - e ci sono cose su cui non posso passarci sopra». Nel villaggio Alessandra va alla ricerca di Andrea.Valeria torna al villaggio e si sfoga: « si merita le corna lunghe per quanto è cretino! Un cretino con quattordici crrrrr - poi chiusa in bagno dice - ma io incontrerò mai l'amore? Non mi amerà mai nessuno». Ursula prova a consolarla e dopo lo sfogo scende giù a mangiare.