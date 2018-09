Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo l’uscita ditorna questa sera sua seconda puntata diche seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it . Occhi puntati suche, come si vede dalle anticipazioni, ha chiesto il falò di confronto anticipato a.Tra i temi caldi anche la crisi disedotta dal tentatore Ivan Al Relais Is Morus in Sardegna sono rimaste 5 coppie Vip:. Il racconto, affidato alle telecamere mostra come proseguono le storie e il destino delle coppie che, separate da giorni, vivono insieme ai single uomini e alle single donne.La prova del fuoco e’ il falo’ in spiaggia dove i protagonisti vedono esclusivamente attraverso dei filmati quello che accade al proprio/a partner nell’altro villaggio. Filmati che scatenano dubbi, riflessioni, gioie, ma anche rabbia, gelosie, tensioni e malinconie.A raccogliere le reazioni a caldo Simona Ventura che empatizza con loro accompagnandoli passo passo nel loro viaggio nei sentimenti.Su Instagram Simona Ventura ha regalato ai fan di Temptation Island Vip alcune anticipazioni, come il falò richiesto da Giordano e Bettarini che si lascia sedurre dalle single, mentre la fidanzata Nicoletta è sempre più sconvolta.