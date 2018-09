Temptation Island Vip 2018, la diretta: Al via la prima puntata

Temptation Island Vip, le anticipazioni della prima puntata

Questa sera su canale 5 si accendono le luci su, che seguiremola prima puntata su Leggo.it . Simona Ventura dà il via reality con il motto "Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore". Nicoletta Larini , Andrea Zenga - Alessandra Golastra , Sossio Aruta - Ursula Bennardo, Nilufar Addati - Giordano Mazzocchi; Fabio Esposito - Marcella Espositoche hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto.Prima puntata attesa non solo per ilma perchè secondo gli ultimi rumors ci potrebbe essere già un primo falò di confronto. Dalle clip di promo mandate in onda, protagonista assoluta saràche sembra essere più interessata ad uno dei corteggiatori - Il tronista di “Uomini e donne” spagnolo- che al suo Patrick.«Mi confronto con un format consolidato - ha spiegato la Ventura in una recente intervista - Io l'ho sempre seguito dal divano di casa, ora invece mi trovo a dirigerlo e non nascondo di essere emozionata».