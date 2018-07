Temptation Island, Valentina perdona Oronzo

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La seconda puntata diin diretta susi apre con la coppia che ha più fatto discutere per tutta la settimana:fidanzati da 10 anni. A portarlo a Temptation Island è Valentina per capire se può ancora fidarsi di lui, ma da subito Oronzo sembra essere proiettato verso nuove conoscenze.Valentina ha un crollo dopo aver visto i video di Oronzo con le tentatrici e per far capire al fidanzato quanto ha sofferto in passato organizza uno scherzo con un tentatore inscenando un finto appuntamento. Oronzo richiede il falò di confronto immediato, se lui sembra pentito Valentina è decisa a chiudere tutto. La De Biasi lascia il falò da sola in lacrime. Dopo alcuni giorni in cui sono rimasti separati, Oronzo chiede un nuovo falò di confronto per tentare il tutto per tutto. "Voglio chiedere scusa per tutte l e min**iate che ho fatto - dice in lacrime a Filippo - , e ne ho fatte tante. Voglio lei. Appena mi ha detto no è iniziato Temptation Island. Voglio ricoprirla di attenzioni. Voglio tornare a dormire con lei la sera. Ho troppo bisogno di lei. Non voglio più tutte ste cose, ho la mia donna e mi basta. Sto tanto male, però sono pronto". Ma Valentina tarda ad arrivare: "sono stato un co**ne". Dopo una lunga attesa arriva Valentina, Oronzo prende subito la parola: "Ti chiedo scusa per tutte le volte che non ti ho detto ti amo, credimiquando mihai detto no ho caito tutto. Quando dormo di là c'è un letto grande, voglio tornare a dormire a casa nel letto piccolo con te. Prima di partire mi hai detto ma tu hai dimenticato qualcosa? Abbiamo scherzato sugli occhiali da sole per guardare le altre. Ma io voglio guardare solo te, scusami per tutto il male che ti ho fatto in questi 10 anni". "Io ho paura", risponde tra le lacrime Valentina "Ho paura che quando torniamo a casaa ricomincia tutto". "no credimi, quello che nonho capito in dieci anni l'ho capito adesso. Sei tu il mio futuro, ci soffro , ho bisogno di te, se la donna della mia vita e te lo dimostrerò anche fuori. Ho sbagliato in tutto". "Io sono staca, mi annullo ogni volta per te, non è giusto - risponde Valentina - io voglio delle certezze". Oronzo continua a implorarla di tornare insieme. Valentina è impaurita: "Voglio sentirmi importante per te". Oronzo non smette di piangere: "voglio solo te, credimi, prima te lo dicevo così ma ora lo penso davvero".Filippo interviene: "Valentina hai difficoltà a credergli?" "Si - risponde Valentina - ora reagisce così perchè qui è solo ma quando torniamo a casa ci sono gli amici e ho paura che non cambi. Ho bisogno di due minuti per pensare". Valentina lascia il falò lasciando sulla graticola Oronzo, poi torna:"Io un'altra possibilità te la dò", dice, i due si baciano. Oronzo continua a scusarsi e tra le lacrime le ripete quanto la ama: "Voglio un futuro con te, sono il ragazzo più fortunato del mondo. Avrai tutte le certezze che vuoi. Ti stavo perdendo per fare lo stronzo non succederà più".Arriva la fatidica domanda di Filippo, "decidete di tornare a casa da soli o insieme", la rispota ora è scontata, la coppia decide di andare avanti più consapevole e unita di prima. "Guarda che se sbagli ancora questa volta Valentina la perdi, finalmente potete tornare a casa insieme" li saluta Bisciglia