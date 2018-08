La parodia di Oronzo è virale: il video da 1 milione di visualizzazioni

Oronzo in lacrime: «Voglio chiedere scusa a Valentina e tornare con lei»

Il percorso della coppia a Temptation Island è stato più breve rispetto a quello degli altri fidanzati. Oronzo, che sui social era stato criticato per l'atteggiamento nei confronti delle donne e della sua fidanzata, non aveva più retto la lontananza e in lacrime aveva chiesto perdono per tutti gli "errori" commessi. Valentina, innamorata da sempre, aveva preteso più certezze mostrando titubanza fino alla fine.

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un mese dopo il falò di confronto, la storia tradicontinua a gonfie vele. La ragazza aveva scelto di dare un'altra possibilità al fidanzato, colpevole di averla tradita e di averle mancato di rispetto in oltre dieci anni di relazione.I due pugliesi stanno ancora insieme e araccontano di stare bene. «Un'esperienza dura, ma il mio obiettivo era vedere una persona diversa. Nel secondo falò ho visto che aveva la paura di perdermi e ho deciso di dargli un'ultima possibilità. Per ora vedo che c'è il cambiamento ed è molto più presente. Adesso ci guardiamo negli occhi e non lo avevamo mai fatto», spiega Valentina. «Lei è la donna della mia vita, deve essere la madre dei miei figli, la voglio sposare. Temptation Island mi è servito», le parole di Oronzo. A quel punto Bisciglia chiede: «Ce l'ha ancora la malattia delle donne?». Ed entrambi sottolineano che ora guarda le altre, non le "fissa"».