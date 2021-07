Temptation Island , l'indiscrezione choc: «Tommaso e Valentina sono tornati insieme, ci hanno preso in giro». A due giorni dalla seconda puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia, non si placano le polemiche sulla coppia più discussa di questa edizione, formata dal 21enne romano e dalla fidanzata 40enne.

Alla fine del falò di confronto Valentina e Tommaso hanno deciso di lasciarsi, ma secondo i rumors la rottura sarebbe durata pochissimo. Secondo l'opinionista social Alessandro Rosica, Valentina e Tommaso sarebbero tornati insieme. Sui loro profili Instagram ci sarebbero ancora foto di coppia in cui si baciano. E tra i follower inizia a serpeggiare un dubbio: «Ci hanno preso in giro...».

Solo ieri, come riportato da Leggo, erano emerse le prime parole di Tommaso subito dopo il falò con Valentina. Il 21enne aveva commentato così: «Sono contento di quello che ho fatto. Neanche adesso si è riuscita a spiegare davanti a tutta Italia. Dopo quello che ha visto doveva piangere, invece neanche una lacrima. Conferma quello che pensavo, non gliene frega un c***. Meglio che l'ho lasciata adesso che tra due anni». E Valentina aveva replicato: «È successo quello che mi aspettavo, lui non ha accettato il mio divertirmi. Io sono stata con persone fantastiche e mi sono comportata come una principessa. Sapevo che potevamo lasciarci da qui a qualche anno...». Che sia tutto un bluff e i due (ex?) fidanzati stiano ancora insieme? Staremo a vedere.

