Temptation Island , la prima foto insieme di Stefano e Federica. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Non è possibile». A 24 ore dalla fine dal viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, iniziano a spuntare sui social le foto delle nuove coppie uscite da Temptation Island.

Dopo il romantico scatto di Manuela con il tentatore Luciano, è il turno dell'ex fidanzato Stefano con Federica. A postarla nelle stories di Instagram, proprio la tentatrice che sceglie come colonna sonora "Mi fai impazzire" di Sfera Ebbasta. Nell'immagine, Stefano (a torso nudo) e Federica si scambiano un tenero bacio sul divano. Ma un dettaglio fa storcere il naso ai fan.

«Come mai lui non ha ripostato la storia?», chiedono alcuni follower. E ancora: «La sta già trattando male o è una love story finta?». Al momento non è dato sapere come proceda la storia tra i due nuovi piccioncini, staremo a vedere.

