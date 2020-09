Temptation Island, slitta la messa in onda: una coppia è scoppiata. Ecco cosa sta succedendo

Temptation Island

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 17:25

Colpo di scena per la versione Nip condotta da Alessia Marcuzzi, secondo un'indiscezione che sta circolando in rete, una delle fidanzate ha fatto una scoperta che ha sconvolto tutti i piani.Carlotta e Nello, Serena e Davide, Sofia e Amedeo, Anna e Gennaro, Nadia e Antonio, Speranza e Alberto, una di queste sei coppie ha scoperto un tradimento cambiando tutti i piani della trasmissione. Secondo un'indiscrezione diffusa da Davide Maggio,Una delle fidanzate della versione Nip di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi, avrebbe avuto la conferma di essere stata tradita dal suo compagno dopo aver visto un filmato. I sospetti della fidanzata hanno trovato conferma all'interno del programma e quindi sembra sia stato chiesto un falò immediato. A quanto pare però questo inaspettato imprevvisto ha creato non pochi problemi per il montaggio del programma e di conseguenza, la scelta, ancora non confermata, sembra quella di far slittare il programma data da destinarsi.