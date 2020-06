Temptation Island, le coppie: Sofia e Alessandro

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 18:26

Fidanzati da quattro anni e mezzo Sofia e Alessandro non convivono nonostante entrambi vivano a Perugia. È Sofia a voler partecipare aper far capire di essere cambiata.Sofia ha 30 anni è divorziata e vive con i due figli di 9 e 7 anni. Alessandro, 47 anni, separato con due figli di 20 e 24 anni, lavora nella macelleria di famiglia. La differenza di età - 17 anni - non è mai stata un problema; si conoscono nel 2016 e si innamorano subito. Ma dopo una convivenza turbolenta e un tradimento di Sofia, la fiducia della coppia viene messa a dura prova. È Sofia a voler partecipare aspiegando che il suo obiettivo «è uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto». Alessandro è categorico: «Mi auguro che Sofia capisca che Temptation Island è l'ultima occasione che avrà a disposizione».