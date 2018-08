Temptation Island, Gianpaolo voleva sposare Martina: lei molla anche Andrew

parla per la prima volta, da quando è finitodie del perché tra tante donne abbia scelto di corteggiare proprio lei. Andrew, tra gli indiscussi protagonisti del programma, ha partecipato come single e tentatore e secondo alcune indiscrezioni potrebbe presto finire sul trono di. Di Martina dice: «Martina mi ha colpito fin da subito per la sua solidarietà: è una persona che ti mette di buon umore solo standoci accanto. Approfondendo la conoscenza ho capito che avevo di fronte una ragazza acuta, semplice e autoironica, proprio come piace a me».Martina ha concluso Temptation senza ile ha scelto di restare da sola pur ammettendo una complicità con il single Andrew. La coppia aveva scelto il programma per mettere alla prova il rapporto. Con il trascorrere dei giorni, oltre a provare attrazione per un'altra persona, Martina ha capito di volere altro per la sua vita e che Gianpaolo, più giovane di lei di sei anni, avrebbe continuato a fare il "ragazzino".«Ho visto in lei - spiega Andrew al magazine dedicato a Uomini e Donne - una donna che per riprendere in mano la sua vita aveva bisogno di una scossa. Non mi sono mai sentito “tentatore” nei suoi confronti, sono sempre stato me stesso ed ero interessato ad approfondire la conoscenza, in quanto lei stessa si dichiarava dubbiosa della sua relazione. E per me non ci possono essere titubanze in un rapporto. A prescindere di come potrà andare, sono convinto di averle dato l’opportunità di riprendersi in mano la sua vita uscendo da una relazione che oramai, più che di amore, era farcita di dubbi e incertezze».ha 31 anni, è un modello e un imprenditore vinicolo di Venezia dallo sguardo magnetico e dalle parole gentili. La sua donna idele dovrà avere femminilità, umiltà e intraprendenza, un carattere forte ma che sappia anche emozionarsi per le piccole cose.