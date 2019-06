Temptation Island, anticipazioni della seconda puntata: «Nunzia lascia Arcangelo»

di Emiliana Costa

Martedì 25 Giugno 2019, 21:29

Nella prima puntata, abbiamo lasciato i due coppie in piena crisi. Jessica e Andrea e Nunzia e Arcangelo. Per quanto riguarda questi ultimi, lui non disdegna le attenzioni della tentatrice e Nunzia chiede un falò di confronto.Come riporta Gossip e tv,Come era riportato nelle anticipazioni del programma, la prima coppia che sarebbe arrivata al confronto, avrebbe deciso di mettere fine alla loro relazione. E quindiPer Nunzia, Arcangelo è stato il primo e unico ragazzo.Staremo a vedere.