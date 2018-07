Temptation Island: chi sono Raffaela Giudice e Andrea Celentano

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vero amore o abitudine?cercano una risposta a questo dilemma partecipando alla quinta edizione diin onda su​Raffaela ha 24 anni e lavora per una compagnia assicurativa, Andrea ha 24 anni ed è proprietario di una palestra.La loro storia dura da 7 anni, ma circa 2 anni fa lei ha perso la fiducia nei suoi confronti dopo aver scoperto dei messaggi sul suo telefono. Raffaela decide di partecipare a Temptation Island perché pensa sia una prova fondamentale per capire se possa tornare o meno a fidarsi di lui. Andrea, dal canto suo, si sente appesantito dalla gelosia di Raffaela e vorrebbe capire se lo stare insieme sia solo per abitudine o se voglia stare davvero con lei.