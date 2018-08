Temptation Island, Raffaela e Andrea: pace fatta. Tornano a casa insieme

Raffaela in lacrime: «Andrea, lo schifo e lo amo allo stesso tempo»

Nello speciale didedicato alle coppie un mese dopo la fine della trasmissione è il turno diLa storia tra i due 24enni durava da sette anni e continua a gonfie vele. Dopo il falò di confronto, infatti, la coppia ha scelto di tornare a casa insieme.la coppia racconta che ha dei progetti. «C'è tanta voglia di stare insieme, di recuperare il tempo perso anche se è servito a farmi capire che lei è la donna della mia vita», spiega Andrea. E Raffaela aggiunge: «Veramente ero convinta che mi lasciasse, avere il mio lieto fine è stato bellissimo. Adesso c'è tanta voglia di fare qualsiasi cosa insieme, lui è cambiato tantissimo ed è anche geloso. Mi controlla il cellulare e a me fa piacere... La notte dormiamo insieme e non si stacca, era quello che volevo». Tornando indietro Andrea si rimprovera solo qualche sguardo di troppo, ma non ha più parlato con la single Teresa.Andrea aveva accettato di partecipare al programma per capire se il suo era vero amore o solo abitudine. All'interno del villaggio dei fidanzati il ragazzo aveva instaurato un rapporto particolare con lae Raffaela era precipitata in uno stato di disperazione. Al falò il giovane aveva spiegato di non essere andato oltre perché aveva capito di amare solo la sua fidanzata. Dopo le prime esitazioni Raffaela ha deciso di credergli.