Temptation Island, questa sera la prima puntata. Tutte le coppie Le schede

Attesa terminata, questa sera suci traghetterà in Sardenga per conoscere le nuove coppie di. Il docu-reality prodotto dallahe mette alla prova dodici fidanzati.Gelosia, voglia di famiglia e conferme, sono queste le modivazioni che hanno spinto le sei coppie a partecipare, tutte senza figli in comune, che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto e avere conferme sulla propria storia d’amore. Ida Platano e Riccardo Guarnieri; Raffaela Giudice e Andrea Celentano;Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta;Valentina De Biasi e Oronzo Carinola;Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio;Giada Giovanelli e Francesco Pensa sono i nomi dei protagonisti che impareremo a conoscere di puntata in puntata. Solo Ida e Riccardo sono volti noti al pubblico di Mediaset perchè nascono come coppia a Uomini e Donne, trono Over. Quante di queste coppie resisteranno? Quante davanti all’ultimo falò alla domanda di rito di Filippo Bisciglia: "Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?" risponderanno di si? Non ci resta che aspettare.