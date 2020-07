Temptation Island, Pietro delle Piane attacca Antonella Elia: «Ha l'egoismo di chi non ha figli»

Leggo.it

Antonella Elia

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quarta puntata che stiamo seguendo isi apre subito con una delle coppie più amate di questa settima edizione:e Pietro delle Piane.Puntata complicata acon tutte le coppie rimaste in gioco profondamente in crisi. Tra loro. La Elia durante il pinnetto ascolta cosa pensa effettivamente il suo fidanzato di lei. Le parole di Pietro sono durissime: «Quando io le dico che sono triste perchè mi manca mio figlio proprio non mi capisce!Anzi mi ha proprio detto ‘Se sei malinconico è meglio se non torni'. Quello che non capisco è che una come lei, con il passato che ha avuto lei perdendo i genitori, possibile non capisca?». Il commento della Elia: «Sai che ti dico? Spero si fidanzi con quella ragazza. È perfetta per lui. Io - rivolgendosi alle altre fidanzate - a differenza vostra sono contenta che lui venga fuori per quello che è, almeno lo vedono tutti​».