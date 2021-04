Temptation Island, Pietro Delle Piane torna a parlare dopo il caos: «Sono stato frainteso e con Antonella...»

Pietro Delle Piane torna a parlare dopo il caos creato con la sua dichiarazione a “Live Non è la D’Urso” dove ha candidamente fatto sapere che durante il reality Temptation Island lui “recitava un ruolo”. Pietro Delle Piane ora si giustifica e spiega: “Sono stato frainteso”.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox del weekend: le previsioni segno per segno

Pietro Delle Piane dopo “Live Non è la D’Urso”: «Sono stato frainteso»

Pietro Delle Piane, secondo la sua versione, è stato frainteso e durante la trasmissione non gli è stato dato il tempo di spiegare: “Ho detto che avevo recitato un ruolo – ha raccontato a superguidatv.it - ma poi non ho avuto modo di spiegare bene cosa intendessi dire. La mia dichiarazione non era un’accusa rivolta alla trasmissione anche perché nessuno mi ha chiesto di recitare un copione o di interpretare un ruolo. Non ho detto nulla di tutto questo. All’interno della trasmissione ho recitato un ruolo per far ingelosire Antonella”.

Con Antonella Elia il rapporto sembra continuare: “Mi ha sempre difeso. Quando a novembre dello scorso anno abbiamo litigato e ci siamo lasciati siamo stati davvero male. Dopo lo scontro avvenuto con Samantha De Grenet, il giorno dopo sono andato a casa sua e abbiamo parlato. In quel momento, c’è stato tra noi un riavvicinamento. Dopo alti e bassi, oggi tra noi splende il sereno”.

Pietro Delle Piane avrebbe dovuto anche fra parte del Grande Fratello vip, ma ha preferito non entrare nella casa: “Mi è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip. Avevo incontrato gli autori e anche Alfonso Signorini perché mi volevano nella casa. Non siamo arrivati ad un accordo. Non so se parteciperei ad un reality perché non credo di essere adatto”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA