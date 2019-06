Venerdì 7 Giugno 2019, 20:24

Con l’estate ormai alle porte, su Canale 5 torna anche il reality più amato della bella stagione: sta per partire una nuova edizione di. Filippo Bisciglia è già arrivato nello spettacolare resort in Sardegna, ma il conduttore non ha ancora svelato quando partirà la messa in onda. Dopo aver pubblicato suun video registrato in aeroporto, Filippo ha condiviso una foto che mostra la scaletta della prima puntata. Nonostante le bocche cucite sulla composizione del cast, le indiscrezioni non mancano: tra le coppie in gioco potrebbe esserci addirittura quella formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti. E mentre tra i fan del reality estivo aumenta la curiosità, sui social non manca l’ironia: su Twitter c’è chi suggerisce di assoldare Mark Caltagirone, finto fidanzato di Pamela Prati, come tentatore. Ironia a parte, ormai non serve altro che aspettare e seguire gli indizi che il buon Filippo potrebbe continuare a spargere sui social. Foto: Kikapress/MNITalia